Cassano: "Vi racconto la lite tra Seedorf e Ibra. Allegri..."

Ospite negli studi di Tiki Taka, Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ha raccontato questo aneddoto su Ibrahimovic, Seeedorf e Allegri ai tempi del Milan: "Vi racconto il litigio tra Seedorf e Ibrahimovic prima di una partita in casa della Fiorentina che poi abbiamo vinto 2-0. Seedorf ha preso la palla e ha detto 'oggi non ci alleniamo'. Ibra sta per andare allo scontro, allora Allegri ha preso il pallone e ci ha detto di metterci tutti a centrocampo. Non ci siamo più allenati. Ci ha detto 'Qui comando io e fate quello che vi dico, litigate, insultatevi ma vi allenate e fate quello che vi dico io'. A Firenze siamo andati in campo, abbiamo vinto 2-0 con gol di Seedorf e Ibra e poi abbiamo vinto 6 o 7 partite di fila. Questo ti fa capire i grandi campioni e il grande gestore".