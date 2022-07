Castillejo arrivato a Valencia: "Sono molto contento: ero vicino già a gennaio. Gattuso? Un vincente"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samu Castillejo, partito questa mattina alla volta di Valenica, è atterrato pochi minuti fa nella città spagnola che sarà la sua prossima casa. Fuori dall'areoporto, l'ormai ex calciatore del Milan è stato intercettato dai microfoni della testata sportiva valenciana Superdeporte. Queste le dichiarazioni rilasciate da Samu: "Sono molto felice di essere qui, ero sul punto di venire qui a gennaio e ho fatto di tutto per venire qui. E sono molto felice. Ho fatto di tutto per venire a Valencia, Gattuso è un vincente". Dopo 4 anni in rossonero e uno Scudetto conquistato, Castillejo è pronto per una nuova avventura.