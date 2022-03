Champions League, impresa del Real Madrid contro il PSG: Ancelotti ai quarti di finale

MilanNews.it

Straordinaria impresa in Champions League per il Real Madrid, che al Bernabeu ha superato il PSG in rimonta ottenendo l'accesso ai quarti di finale. Dopo l'1-0 dell'andata, i blancos avevano iniziato male anche il match di ritorno, sbloccato nel primo tempo da Mbappé. Nella ripresa, però, la formazione guidata da Carlo Ancelotti è stata trascinata da uno straordinario Benzema, autore di una tripletta decisiva ai fini della qualificazione.