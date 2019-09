Chiarugi su Verona-Milan: "Non sarà facile per i rossoneri, la squadra di Giampaolo deve ancora prendere forma"

Ai microfoni de L'Arena, l'ex rossonero Luciano Chiarugi ha parlato così del match di domenica sera tra Verona e Milan: "Verona è una città splendida l’ho visitata parecchie volte: una piccola Firenze. E poi l’Hellas è storia. A proposito voglio fare i complimenti al club. Essere in serie A non è facile. Bravi. Non sarà facile per i rossoneri domenica ma non è mai stato facile al Bentegodi per il Diavolo. La squadra di Giampaolo deve ancora prendere forma, mentre quella di Juric ha in testa una cosa sola: salvarsi".