Collovati sul Milan: "Stupito dalla società, nessuno parla"

Al Festival dello Sport di Trento, Fulvio Collovati, ex attaccante rossonero, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com:

Come vede la corsa Scudetto?

"L'Inter è la favorita per quello che ha fatto, ma deve competere col Napoli. sono loro le competitor per lo Scudetto: la Juventus è in costruzione, il Milan ha problemi dall'inizio e se li porterà dietro per tutto il torneo. Quindi rimane l'Inter ed il Napoli, che quest'anno è molto tosto e ha una rosa all'altezza. Sarà una lotta a due, poi come sappiamo i campionati si vincono a febbraio-marzo-aprile, quando spuntano le margherite. Ma non vengano a trovare alibi fra Champions o troppe partite. Hanno 30 giocatori tutti all'altezza e da far girare, quindi la doppia competizione non è un alibi".

Il Milan deve cambiare atteggiamento tattico?

"Non è questo il problema... Certo la fase difensiva è da rivedere, deve prendere meno gol e avere più attenzione. Ma sono problemi interni, di spogliatoio, di atteggiamenti e di indolenza. Mi stupisco della società perché non deve assolutamente tollerarla... E invece nessuno parla".