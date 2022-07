Collovati sul progetto Milan: "È una società che guarda ai giovani"

MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati, ex giocatore rossonero, ha spiegato chi secondo lui si sta muovendo meglio sul mercato tra le big della Serie A: "Se leggo i nomi, dico la Juventus. Se guardo il progetto, dico il Milan, perché oggi è una società che guarda ai giovani. La Juve sente la necessità di ritornare a vincere subito e ha scelto giocatori già pronti per farlo, ma mi chiedo che cosa farà fra due o tre anni, quando per ragioni di età dovrà sostituire alcuni giocatori. Non capisco perché Fagioli e Miretti non possano essere lanciati adesso, per esempio. In Italia c’è difficoltà a far giocare i ragazzi".