Con Giuntoli ai saluti, il Napoli cerca un ds: piace l'ex Milan, Ricky Massara

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'addio di Giuntoli, che si accaserà alla Juventus, il Napoli è alla ricerca di un direttore sportivo. E, come riportato da Sportmediaset, piace molto il profilo di Ricky Massara, sia per l'esperienza in un grande club, fino a poche settimane fa era l'uomo di fiducia di Paolo Maldini al Milan, sia per il modus operandi fatto di poca visibilità e tanta concretezza e le capacità professionali, tra queste soprattutto l'abilità di andare a scovare talenti giovani e a basso prezzo, proprio come da filosofia del Napoli (e di Giuntoli).