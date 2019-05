Coppa dei Campioni 1989, Galliani racconta: "Camp Nou tutto rossonero. Andando allo stadio, eravamo in pullman e Sacchi..."

Adriano Galliani, ai microfoni di Sky, ha raccontato queste aneddoto sulla finale di Coppa dei Campioni del 1989 a Barcellona contro lo Steaua Bucarest: "Non era mai successo e non è più successo dopo che ci fosse uno stadio con tifosi di una sola squadra. I biglietti sono stati dati un po' ad una squadra e un po' all'altra. Siccome dalla Romania non sarebbe arrivato nessuno, siamo riusciti a riprendere tutti i biglietti dalla Federazione rumena e così a Barcellona lo stadio era tutto rossonero. Ricordo che ero in pullman con la squadra mentre andavamo al Camp Nou, c'erano migliaia di tifosi ad attenderci. Sacchi era seduto davanti con me, si alza, si gira verso la squadra e dice: 'Ragazzi, se stasera non vinciamo glielo dite a voi a tutte queste persone che abbiamo perso...'".