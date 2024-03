Corsa Champions, Capello sul Milan: "Vantaggio importante, ma l’Europa League può togliere energie. Pioli può sempre contare su 'San Leao'"

Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport sulla corsa per i posti in Champions League, ha parlato così di Milan e Juventus: "Milan e Juve sicure di un posto nella prossima Champions? La parola 'sicuro' nel calcio è sempre pericolosa. Però hanno un vantaggio importante. Il Milan ha pure recuperato alcune pedine, ora la rosa è praticamente al completo, anche se giocare l’Europa League può togliere energie. In più, Pioli può sempre contare su 'San Leao'.

La Juve nelle ultime due uscite contro Napoli e Atalanta mi è piaciuta, sebbene abbia raccolto appena un punto. Fa specie che Allegri abbia ricevuto parecchie critiche quando faceva risultato, ma per alcuni giocava male, mentre ora che la Juve sta di sicuro giocando meglio contano solo i punti persi. Adesso le sta mancando un po’ di cattiveria e attenzione in difesa, però ha un margine ancora troppo ampio per mettere in discussione il piazzamento Champions".