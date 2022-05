Corsa scudetto, Pancaro: "Lo snodo della stagione è stato il derby di ritorno"

MilanNews.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

In merito alla corsa scudetto, Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha rilasciato queste parole a SkySport24: "Lo snodo principale della stagione è stato il derby di ritorno. L'Inter ha pagato molto l'assenza di Brozovic in alcune partite, il fatto di non avere un vice-Brozovic i nerazzurri lo hanno pagato caro. Il Milan è in continua crescita, dall'arrivo di Pioli ha fatto sempre meglio e ora quel meglio potrebbe partore i rossoneri a vincere lo scudetto".