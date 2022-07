Corso Coverciano, Zaccheroni sta con Sacchi: "Poca meritocrazia, si fa per aiutare i giocatori"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo le parole di Arrigo Sacchi sul corso allenatori a Coverciano, anche Alberto Zaccheroni, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'argomento: "A Coverciano c'è poca meritocrazia, lo fanno per aiutare i giocatori. Invece di andare avanti si è tornati indietro. Il calcio ha bisogno di nuove idee: giusto concedere fiducia a chi le ha. Se uno dimostra di avere conoscenze e intuizioni perché non dargli la possibilità di creare e di dimostrarlo sul campo? Forse si teme che gli ex calciatori non trovino lavoro".