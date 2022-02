Costacurta: "Derby decisivo per il Milan. Con un ko addio allo scudetto"

Alla vigilia del derby di Milano l'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha parlato a Il Messaggero dicendo la sua sulla stracittadina tra i rossoneri e l'Inter: "Sarà decisivo per il Milan, se dovesse perdere addio sogni scudetto. Se devo parlare di giocatori che potrebbero essere decisivi dico Leao e Dzeko, anche se Lautaro Martinez è sempre da tenere d'occhio. Quando rientrerà Gosens non sarà facile per Inzaghi scegliere tra lui e Perisic".