Costacurta: "Gimenez lo valuteremo meglio più avanti"

In merito alle priorità di mercato del Milan in estate, l'ex rossonero Alessandro Costacurta ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Voglio prima dire che lo stesso mercato di gennaio dimostra il desiderio del Milan di volersi migliorare, c’è stato un impegno forte da parte di dirigenti e proprietà. I giocatori presi, al di là dell’attuale rendimento, lo confermano. Gimenez lo valuteremo meglio più avanti, ma allora era un’ottima scelta, Walker un giocatore che può servire a qualsiasi squadra d’Europa".

A pianificare il mercato estivo rossonero sarà il nuovo direttore sportivo: "Se Tare è il profilo giusto? Giusto è, come prima cosa, inserire quel tipo di figura in società. Non solo come riferimento dell’area tecnica, o uomo mercato, ma per tutte le scelte strategiche del club. Credo che negli ultimi due anni un dirigente così sia mancato. E Tare ha già dimostrato di saper fare molto bene il suo lavoro. Tutti i profili che vengono accostati alla società sono assolutamente adatti. Al di là di chi verrà scelto, l’aspetto importante è che il Milan abbia deciso di fare le cose per bene, con persone che possano aiutare quel settore del club" ha spiegato Costacurta alla Rosea.