Costacurta: "Il Milan deve guardarsi anche alle spalle adesso"

L'ex rossonero Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky, ha commentato così il momento del Milan: "I rossoneri devono guardarsi anche alle spalle adesso. Il campionato sta dicendo che ci sono anche delle partite semplici che non vengono affrontate nel modo giusto e il Milan ha dimostrato questo, come quando ha perso con lo Spezia. Non è così facile andare a far punti, questo vale per tutte le squadre".