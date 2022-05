Costacurta su Berlusconi: "Quando arrivò al Milan gli abbiamo dato tutti del pazzo, da quel giorno non lo faccio più. Il Monza..."

Alessandro Costacurta, ex giocatore di Milan e Monza, ha commentato così a SkySport24 le parole di Silvio Berlusconi che, dopo la promozione in Serie A della squadra brianzola, ha dichiarato di voler puntare allo scudetto e alla Champions League: "Mi ricordo che quando si presentò nello spogliatoio del Milan dopo aver acquistato al club, tutti gli abbiamo dato del pazzo perchè parlò di diventare la squadra più forte al mondo. Da quel momento in poi non gli ho dato e non gli darò mai ancora del pazzo perchè so che una persona in grado di trasformare i sogni in realtà".