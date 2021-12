Costacurta sul nuovo stadio: "C'è troppa differenza tra i nostri impianti e quelli in Europa"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così a Sky del nuovo stadio di Milan e Inter: "A me fa piacere vedere Milan e Inter in uno stadio nuovo. Chiaramente San Siro è stata la mia casa per tanti anni, ho lasciato un pezzo di cuore, ma Milan e Inter devono entrare in un'ottica diversa: girando l'Europa, è evidente la differenza tra i nostri stadi e quelli degli altri club. E questa distanza va colmata".