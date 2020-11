Cremonese, colpo di scena: Braida è il nuovo direttore generale

Ariedo Braida riparte da Cremona. Dopo le esperienze con Milan e Barcellona, l'ex direttore sportivo del Milan ha firmato per diventare il nuovo direttore generale della Cremonese, ultima in questo momento nel campionato di Serie B. Ecco il comunicato della società lombarda: "U.S. Cremonese comunica che a decorrere dal 1 dicembre 2020 il signor Ariedo Braida assumerà l’incarico di direttore generale del club grigiorosso".