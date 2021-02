Cremonese, il dg Braida: "Colombo dimostra 25 anni in campo nonostante ne abbia appena 18"

Ariedo Braida, dg della Cremonese, ha fatto il punto sul mercato grigiorosso. Ecco le sue parole riportate da tuttob.com: "Come sempre a gennaio è difficile, ci sono delle insidie e noi abbiamo centrato gli obiettivi prefissati. Sono arrivati Carnesecchi, Bartolomei che tutti conosciamo, Colombo che dimostra 25 anni in campo nonostante ne abbia appena 18, Coccolo, che può giocare sia al centro sia a sinistra e Baez, che ci aiuta in un ruolo dove eravamo scoperti. Avevamo bisogno di migliorarci e mi auguro di esserci riuscito. Dobbiamo recuperare tutti i giocatori, c’è gente ferma da mesi quindi è come se non ci fossero. E poi abbiamo tanti giovani di valore".