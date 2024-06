Croazia, Pasalic: "Contro l'Italia dobbiamo scendere in campo dal 1' e non dal 46'. Possiamo farcela"

vedi letture

Mario Pasalic, centrocampista della Croazia e dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il pareggio per 2-2 contro l'Albania: "È un peccato: il primo tempo non è andato come avevamo previsto o immaginato. Nel secondo tempo abbiamo pressato forte, segnato due gol e ribaltato la partita in nostro favore, ma non abbiamo conquistato la vittoria perché non siamo riusciti a segnare un altro gol per mettere in sicurezza la partita. Gli albanesi hanno dimostrato di non mollare e di essere tenaci. Tuttavia, siamo ancora in corsa e abbiamo ancora la possibilità di passare il turno vincendo la terza sfida del girone

Il secondo tempo è un'indicazione su come dobbiamo giocare contro l'Italia. Spero che inizieremo a giocare dal primo minuto e non dal 46esimo, che saremo al massimo e che saremo noi a ad andare in vantaggio, senza dover inseguire il risultato".

Di seguito il tabellino della gara:

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (39' st Sosa); Modric, Brozovic (1' st Pasalic), Kovacic; Majer (1' st Sucic), Petrkovic (24' st Budimir), Kramaric (39' st Baturina). All.: Dalic

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani (40' st Hoxha), Laci (27' st Gjasula); Asani (19' st Seferi), Manaj (40' st Daku), Bajrami. All.: Sylvinho

Arbitro: Letexier

Marcatori: 11' Laci (A), 29' st Kramaric (C), 31 aut. Gjasula (C), 45'+5' st Gjasula (A)

Ammoniti: Hysaj (A), Daku (A), Gjasula (A)