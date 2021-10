Cuoghi: "Tanti infortuni? Il Milan ha tutto per proseguire la propria marcia"

Stefano Cuoghi, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole a Tuttomercatoweb.com sui tanti infortuni al Milan: "Purtroppo sono incidenti che possono capitare ma il Milan ha dimostrato di saper sopperire ad assenze pesanti. Certo, lo stop prolungato di Maignan non ci voleva ma ripeto, il Milan ha saputo trovare via via certezze, superando le difficoltà da grande squadra. Adesso a mio parere ha tutto per proseguire la propria marcia. La forza di una big è anche quella di non piangersi addosso".