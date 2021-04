Cutrone ai margini anche del Valencia: non gioca 90' nei club dal 12 dicembre 2019

La carriera di Patrick Cutrone è a un bivio cruciale. L'attaccante classe 1998, da quando ha lasciato il Milan, non ha trovato la continuità che cercava e non è riuscito a mettersi in mostra con le maglie di Wolverhampton, Fiorentina e Valencia. C'è un dato, sottolineato da Marca, che preoccupa più di tutto: l'ultima volta che Cutrone ha giocato una partita per intero è il 12 dicembre 2019, in Europa League contro il Besiktas. Con l'Under-21 invece è successo il 13 ottobre scorso: ben sei mesi in cui l'ex rossonero è stato sempre sostituito o è subentrato a gara in corso. Cosa ne sarà di lui? Difficile pensare che il Valencia lo riscatti (solo 5 presenze e meno di un'ora totale in campo), ancor di più che resti in Inghilterra. Solo l'Europeo di categoria può rilanciarlo ad alti livelli.