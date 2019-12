Cutrone, gol e lacrime al West Ham. E sui social i tifosi lo rimpiangono

Tra i calciatori rossoneri più amati nel recente periodo, Patrick Cutrone è stato uno dei beniamini del tifo rossonero. L'ex numero 63, partito in estate tra lacrime e nostalgia, si è accasato in Inghilterra al Wolverhampton con cui ieri sera è andato in gol per la seconda volta in campionato. All'86' della sfida contro il West Ham, sul risultato di 1-0 per gli Wolves, Cutrone da subentrato ha messo la parola fine sul match con un grande destro in diagonale che si è andato ad infilare nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Una rete festeggiata con una corsa di felicità rotta dalla commozione per un gol ritrovato dopo un momento difficile. Cutrone, infatti, negli ultimi match era stato costretto spesso ad accomodarsi in panchina, faticando quindi a trovare spazio nelle gerarchie di Nuno Espirito Santo.

Una rete che proprio il mister portoghese ha apprezzato sottolineando il grande sacrificio e la grande grinta dell'attaccante italiano. Queste doti in particolare, oltre ai 27 gol in 90 partite con la maglia rossonera, erano state la miccia che avevano fatto innamorare i tifosi del Milan che sui social non hanno fatto mancare i complimenti a Cutrone per il gol oltre a tanti messaggi nostalgici. Patrick, intanto, si gode il momento con la voglia di prendersi il posto da titolare dopo mesi difficili e tante critiche, messe a tacere con la lingua che conosce meglio: quella del gol.