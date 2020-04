Cutrone: "Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa, in particolare Montella e Gattuso"

Intervenuto nella live Instagram di "Che Fatica La Vita Da Bomber", l'ex rossonero Patrick Cutrone ha parlato così di Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso: "Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa, ho sempre imparato da tutti. A loro va il mio grazie, in particolare a Vincenzo Montella che mi ha fatto esordire in Serie A e a Rino Gattuso che mi ha dato continuità. Con Iachini mi trovo molto bene, mi ha scelto e anche per questo ho accettato di tornare in Italia".