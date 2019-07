Daino: "Dispiace per la cessione di Cutrone, ma non sarà neanche l'ultimo"

Daniele Daino, ospite a Sportitalia nel prepartita di Milan-Benfica ha parlato della cessione da parte del Diavolo di Patrick Cutrone: "Il Milan con la cessione di Cutrone ha dato il via a cambiamenti importanti per il Milan. Dispiace per Cutrone, ma ora forse era l’unico giocatore che poteva dare la plusvalenza di cui ha bisogno il Milan. Mi dispiace perché lui, come me, è cresciuto nel settore giovanile, ma ora il momento è questo e Cutrone non sarà neanche l’ultimo giocatore a lasciare il Milan, perché c’è necessità di vendere alcuni giocatori."