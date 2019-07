Daino: "Milan, urge un difensore. Correa nome giusto, ma ce ne son tanti"

Daniele Daino, nel corso del prepartita di Milan-Benfica, ha parlato su Sportitalia del mercato del Milan: "In questo momento manca qualcosa al Milan, deve fare qualcosa a mio avviso. Urge un difensore centrale da affiancare a Romagnoli, anche se Musacchio non ha fatto male l’anno scorso. Ma c’è bisogno di prendere un difensore centrale da affiancare a Romagnoli, anche per un livello di completezza di rosa. E poi c’è bisogno di qualcosa davanti, vediamo se sarà Correa. Io penso che a centrocampo il Milan sia a posto, ha bisogno di una seconda punta tecnica e veloce in grado di dialogare con il trequartista. Correa è un nome giusto, ma ci sono tanti nomi buoni in giro per l’Europa e sarà compito di Boban e Maldini portare al Milan il profilo più adatto."