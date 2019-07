Daino sul Milan: "Si riparte dalle due punte e dal trequartista. Sul mercato..."

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Daniele Daino ha parlato così del nuovo Milan di Giampaolo: "Si parte dal gioco, con le due punte e il trequartista che piaceva a Berlusconi. Il mercato non è stellare visti i paletti del fair play finanziario, però tutto sommato è stata sposata una certa filosofia per ricostruire. Per quanto riguarda i giovani, sono bravi ma dovremo vederli all'opera in un palcoscenico importante come San Siro".