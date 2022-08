Dal ritiro del Milan alla Spagna, Michelis è ufficialmente del Mirandes

Nikolaos Michelis (21) ed il Milan è una storia conclusasi alla fine di luglio. Il difensore centrale greco, presente tra i convocati del ritiro rossonero, è un calciatore del CD MIrandès, seconda divisione spagnola, per il prossimo triennio. Cresciuto nell'Asteras Tripoli, Michelis è arrivato al Milan nell'inverno del 2019, per andare successivamente in prestito al Willem II in Olanda.