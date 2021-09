Dall’Inghilterra - Dalot, no al Borussia e sì al Milan. Trattenuto da Solskjaer ora vuole giocare

Come riportato dal Manchester Evening News, il Borussia Dortmund in estate aveva formulato un'offerta per Diogo Dalot, il quale però ha deciso di rifiutare l'avance. Il portoghese, però, sarebbe tornato volentieri a Milano, sponda ovviamente rossonera. Dopo le rassicurazioni di Solskjaer, Dalot si aspetta di giocare. In caso contrario, il terzino potrebbe chiedere la cessione a gennaio.