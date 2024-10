Dalla Turchia: il Manchester Utd vorrebbe in panchina Montella

Un colosso posa gli occhi su Vincenzo Montella. Da quando il tecnico italiano, ex Fiorentina e Milan - tra le altre -, si è accomodato sulla panchina della Nazionale turca ha ottenuto diversi successi e infranto primati che lo mantengono ben saldo. L'ultima grande dimostrazione è arrivata dal cammino agli Europei di Germania (Euro 2024) dove non solo ha superato le fasi a gironi contro Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca, ma ha anche eliminato l'Austria agli ottavi di finale per poi fermarsi solo di fronte l'Olanda ai quarti di finale.

Risultati lampo. Montella però è stato il primo allenatore straniero a portare la nazionale a un torneo così importante per la prima volta, raggiungendo per altro un risultato finale (i quarti) con 3 vittorie nelle 5 gare disputate, più che eccezionale. Anche qui un record assoluto. Insomma, in appena un anno l'allenatore italiano ha trovato la quadra giusta e anche la dimensione ideale per rilanciarsi, facendo debuttare per altro Yildiz in Nazionale. Ma adesso un club d'élite lo avrebbe puntato.

L'indiscrezione. Secondo quanto appurato da A Spor, il Manchester United avrebbe nel mirino Vincenzo Montella. Non sembrerebbe solo un interesse fugace visto che - stando a quanto si legge - il club inglese avrebbe già incontrato il tecnico una volta. L'organo di stampa turca spiega che l'attuale commissario tecnico della Turchia sarebbe il primo nome in cima alla lista di preferenze nel caso in cui dovesse saltare la testa di Erik ten Hag. Infatti il coach olandese sta affrontando un periodo buio allo United vista la situazione gravosa in classifica (solo 8 punti in 7 partite), con la zona retrocessione distante solo 5 lunghezze.