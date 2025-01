Daniel Maldini pronto a lasciare il Monza: operazione ai dettagli con l'Atalanta

Dopo un anno e mezzo di Monza, Daniel Maldini è pronto a compiere un importante salto di qualità in carriera. Stando infatti a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, l'Atalanta starebbe preparando l'affondo per l'ex Milan: sono in corso in questi minuti gli ultimissimi dettagli tra le parti per portare a termine l'operazione.

Manca dunque solo il via libera per l'approdo di Maldini a Bergamo, con il Milan che osserva interessato l'evolversi della situazione visto che gode di una percentuale del 50% sulla rivendita del classe 2001.