Dario Simic per far voltare pagina alla Dinamo Zagabria: può diventare il ds su spinta di Boban

La Dinamo Zagabria sta vivendo anni di pesante transizione rispetto alla precedente era del potente club croato sotto l'egida del "padre-padrone" Zdravko Mamic. In questo momento, sottolinea Sportske Novosti, il club è spaccato tra due correnti: quella che vorrebbero la continuità con Mamic e chi invece preferirebbe voltare pagina una volta per tutte. Tra costoro anche il nuovo presidente Mirko Barisic e il membro del CdA Kresimir Antolic, che vorrebbero appoggiarsi a una figura nota nel calcio italiano per dare il colpo finale al passato.

Si tratta di Dario Simic, ex difensore del Milan oggi nell'area tecnica rossonera come osservatore, che andrebbe ad assumere il ruolo di fatto vacante fino ad ora di direttore sportivo. Una candidatura che ha anche uno sponsor eccellente, un altro ex milanista quale Zvonimir Boban, leggenda anche della Dinamo, al quale è stato chiesto anche di scendere in campo in prima persona ma che si ritiene vincolato ad una promessa fatta a suo tempo al presidente UEFA: con fermezza gli ha garantito che sarebbe rimasto al suo fianco a lungo.