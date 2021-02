David Beckham produrrà una serie sui fratelli fondatori di Adidas e Puma

Una mini-serie per calciofili, ma non solo. E non soltanto perché a produrla sarà David Beckham. Secondo quanto riferito da Deadline, l’ex Manchester United è pronto a lanciare una serie sulla storia dei fratelli Adolf e Rudolf Dassler. Il primo fondò l’Adidas, il secondo la Puma: un successo economico, non certo familiare, dato che i due fratelli passarono il resto della loro vita da veri e propri nemici, protagonisti anche di lunghissime battaglie legali. Il titolo della mini-serie firmata dallo Spice Boy dovrebbe essere World War Shoe. La guerra mondiale delle scarpe.