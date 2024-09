De Sciglio: "Passare da realtà come Milan e Juve a Empoli non mi ha spaventato"

Giornata di presentazione in casa Empoli. Mattia De Sciglio ha parlato alla stampa della sua avventura in azzurro. Fra gli argomenti trattati anche il fatto di passare dal vestire le maglie di top club italiani, come Milan e Juventus, a società considerate più "provinciali" come quella toscana appunto. Questa la riposta del nuovo esterno a disposizione di mister Roberto D'Aversa:

"Passare da realtà come Milan e Juve a Empoli non mi ha spaventato. Fare queste esperienze fa bene per uno sportivo perché vedere realtà più modeste può farti crescere di più. Con il pensiero che un giocatore che ha fatto determinate squadre può solo portare esperienza ed aspetti positivi".