De Vecchi verso il derby: "Punto su Tonali, sta vivendo una crescita esponenziale"

Walter De Vecchi, ex giocatore rossonero, ha parlato così del derby di domenica sera tra Milan e Inter: "Su chi punto? Tonali, centrocampista come me. Ha un bel tiro, può inserirsi arrivando da dietro e cercare la porta. Sta vivendo una crescita esponenziale: dopo la prima annata si è rimesso in discussione e oggi raccoglie i frutti del suo lavoro, è diventato un giocatore completo".