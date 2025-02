De Zerbi si gode Bennacer: "Top player, aumenta notevolmente la qualità"

Il Marsiglia è già ai piedi di Ismael Bennacer, come ha confermato anche Roberto De Zerbi in conferenza stampa: "Bennacer è un giocatore che aumenta notevolmente le qualità della squadra, è un top player. Ma lo è anche Rongier, come Hojbjerg. Solo in due però possono giocare, vedremo. Abbiamo bisogno di molti giocatori forti del livello di Bennacer, Hojbjerg, Rongier. Non lo vedo come un problema. Io faccio giocare chi sta meglio. Bisogna avere giocatori forti... e tanti", ha confidato l'allenatore italiano alla vigilia del match contro il Saint-Etienne.

Elogi anche per Geoffrey Kondogbia: "Lo considero uno dei giocatori più importanti della squadra, può giocare in difesa e a centrocampo. Sta tornando da un infortunio durato quasi due mesi. Ha una stazza fisica imponente, ha bisogno di più tempo per tornare al 100%. L'ho trovato in buona forma questa settimana"

Dedic fa fatica: "Mi aspetto che faccia quello che ha fatto a Salisburgo. È importante contro le squadre chiuse, ha grande velocità e cambio di ritmo. Deve adattarsi, il campionato austriaco è diverso. L'idea di gioco della Red Bull è diversa dalla mia. Quando sarà al 100% sarà un giocatore importante".

Luiz Felipe non è ancora pronto: "Non lo so ancora, l'importante per me è conquistare i tre punti domani, questo è tutto ciò che conta per me. Alle 19 dobbiamo essere a 9 punti sul terzo posto. Felipe è un giocatore molto importante, molto forte, ha qualità, esperienza, sarà importante, penso che sia un trasferimento sottovalutato perché è un grande giocatore. Per il suo esordio, vedremo se sarà domani o contro l'Auxerre".