Derby, Helveg tifa Milan: "I rossoneri hanno bisogno di un successo"

Thomas Helveg, ex difensore danese, è tra i doppi ex del Derby di Milano tra Inter e Milano. La redazione di FcInterNews.it l'ha contattato in esclusiva: "Per il bene del calcio italiano se vincesse una squadra diversa dalla Juve sarebbe interessante, una scossa alla Serie A. Quindi tifo Milan, i rossoneri hanno davvero bisogno di un successo. E qualora i nerazzurri dovessero perdere il derby, non perderebbero mica il campionato. Ripeto: devono lottare sino in fondo per lo scudetto".