Dest: "Pioli parlava solo italiano. Al Milan mi è piaciuto ma non ero pronto"

L'ex giocatore del Milan, oggi al Feyenoord, Sergino Dest è tornato a parlare in un'intervista su The Athletic della sua esperienza in rossonero, in prestito e di certo non all'altezza della situazione: "Mi è piaciuto ma non ero pronto. È stata una lezione davvero importante. Se vado in un altro posto, devo essere pronto mentalmente. Non riuscivo a comunicare con lui [Stefano Pioli]. Lui parlava solo italiano, quindi abbiamo dovuto avere un interprete. Non giocavo molto ed essendo in prestito, non ero così motivato a imparare l'italiano".

Poi Dest ha concluso: "Ho iniziato a pensare che non sarei rimasto lì per così tanto tempo. Mentalmente, non ero pronto. Ero troppo concentrato sul Barcellona e non capivo appieno che grande club fosse il Milan. Non avevo lasciato il Barcellona nel modo giusto e mi sentivo ferito. Il Milan sarebbe stato un club perfetto. È stato un peccato come è successo. Avevo 21 anni. Non capivo nemmeno perché non giocassi in quel momento. Pensavo che mi avessero preso in prestito per giocare. Ho sentito tutto al massimo livello e so cosa fare per tornarci."