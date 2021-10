Di Canio esalta il Milan: "66' di dominio e di lezione di calcio. In 11 contro 11 non c'è stata partita"

L'ex rossonero Paolo Di Canio ha parlato così a Sky della prestazione di Ibrahimovic e del Milan contro la Roma: "All'inizio Ibra ha perso il primo palla e sembrava quello di Bologna. Poi però ha fatto una partita straordinaria. E' fantastico. Per quanto riguarda la partita in generale, ci sono stati 66' di dominio e di lezione di calcio del Milan anche se non arriva da prestazioni esaltanti nelle ultime partite. Poi c'è stata l'espulsione di Theo e la Roma ha sfiorato anche il pari alla fine, ma in undici contro undici non c'è stata partita. Saelemaekers si butta spesso tra le linee e Calabria sfrutta la fascia libera. Il Milan di Pioli gioca veramente bene a calcio".