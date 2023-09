Di Canio: "Mercato Milan? Buoni giocatori, non fenomeni. In Italia ci si esalta con poco"

vedi letture

Nel corso di un'intervista a Il Messaggero, Paolo Di Canio ha parlato anche del mercato estivo del Milan che da molti è stato giudicato positivamente: "Pioli ha acquistato dei giocatori, ma non certo de fenomeni. Loftus-Cheek per nove anni non ha fatto la differenza in Inghilterra, anzi. E' tenero, come Pulisic. Nel Chelsea non giocavano più, nel nostro campionato sono delle stelle".

Prosegue Di Canio: "In Italia basta poco per esaltare qualcuno. La Champions è dura, per questo dico che serve carattere. Il Milan del derby non si può guardare: per me avrebbe dovuto perdere anche quello del 2-1 da scudetto. Una vittoria degli astri, non certo degli assi. Se Giroud a 37 anni è titolare, qualcosa non torna. E Tomori che era la quinta scelta al Chelsea da noi ha tolto il posto a Romagnoli, il capitano".