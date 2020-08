Di Canio: "Milan sorpresa del post lockdown. Ma voglio rivalutarlo in presenza dei tifosi"

Tramite i microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato il grande finale di stagione del Milan, ponendosi però degli interrogativi per quel che riguarda il futuro: "Sottolineo tutta la bravura di Pioli e dei ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario. Sono stati la sorpresa più grande. Per mesi abbiamo parlato di squadra senza personalità, col pallone che scottava fra i piedi. Su tutti ci metto Kessie. Dopo il lockdown Kessi è diventato un giocatore importantissimo, ma questo senza la pressione del pubblico. Con i tifosi, e quindi con una pressione diversa, questa squadra avrebbe fatto diversamente. Quando si riprenderà col pubblico allo stadio, i tifosi non si ricorderanno di ciò che è stato fatto, dopo 2 partite fatte male ci saranno i primi fischi e questo potrebbe condizionare chi in un periodo di serenità ha fatto qualcosa di straordinario. Lì si capirà se il Milan è sbocciato davvero oppure no".