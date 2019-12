Di Marzio: "La scelta di ADL: Gattuso dopo la qualificazione in Champions"

L’attesa sta per finire perché le carte in tavola cominciano ad essere importanti. Il Napoli aspetta, gli azzurri hanno voglia di cambiare, la voglia che ha soprattutto Aurelio De Laurentiis, patron di una squadra che non rende per quello che dovrebbe.

Il presidente azzurro - che stasera vuole prendersi gli ottavi di Champions League - sa che l’avventura di Carlo Ancelotti a Napoli sta per concludersi e ha già in mano il nome del sostituto. Quello di Gennaro Gattuso è il profilo più caldo per il club napoletano, un destino incrociato con Ancelotti tra campo e panchina.

LA SCELTA DEL NAPOLI

Una decisione, quella del cambio allenatore, che è stata più una imposizione all’attuale staff tecnico più che una reale scelta condivisa, in attesa di trovare la giusta exit strategy per mettere la parola fine al regno di Carletto che non siano le dimissioni, sempre smentite dall’allenatore.

IL RICHIAMO DELL'INGHILTERRA

Al netto di clamorosi colpi di scena sempre attesi, la scelta del Napoli appare dunque chiara: il via libera all’attuale direzione tecnica potrebbe anche far sorridere lo stesso Ancelotti, al quale non mancano richieste importanti già per il presente in direzione Londra. L’Arsenal, che ancora aspetta per trovare il sostituto definitivo a Emery, è fortemente interessata all’allenatore italiano, che sarebbe dunque libero di accettare l’eventuale proposta inglese.