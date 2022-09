Dida su Maignan: "Le sue parate hanno contribuito alla vittoria dello scudetto del Milan"

MilanNews.it

Nelson Dida, che nella scorsa stagione ha allenato Mike Maignan, ha parlato così a Tuttosport del portiere francese: "Sapevamo di avere tra le mani un portiere con grandi potenzialità ma questo ultimo anno al Milan è cresciuto ancora. Sta facendo benissimo con la maglia rossonera indosso. Il derby ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Ma anche l’anno scorso le sue parate hanno contribuito alla vittoria dello scudetto del Milan. Sono contento per lui perché continua a dimostrare grande voglia di vincere. Anche in questo lui non è un portiere come tutti gli altri…".