Donadoni: "De Ketelaere è adatto al gioco del Milan, Pioli saprà trovargli la collocazione giusta"

Come si inserirà Charles De Ketelaere nel gioco di Stefano Pioli? L'ex rossonero Roberto Donadoni ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Se si cala bene nel progetto di Pioli? Direi di sì, anche se non bisogna pretendere subito la luna da un ragazzo appena sbarcato nel nostro campionato. Il Milan punta molto sul collettivo, sul gioco corale, sugli scambi di posizione, sul palleggio possibilmente fatto in verticale, e credo proprio che De Ketelaere sia utile in questo sistema. Pioli saprà trovargli la collocazione giusta, che può essere dietro la punta centrale, oppure sulla fascia. Ma, lo ripeto, lui è uno che svaria molto, non dà punti di riferimento agli avversari".