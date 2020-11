Donati: "La sconfitta del Milan in Europa? Non tutti i mali vengono per nuocere. Scudetto rossonero, si può"

“La sconfitta del Milan in Europa? Non tutti i mali vengono per nuocere. A volte una sconfitta fa anche bene. Prima o poi doveva capitare. Quando hai una squadra giovane un passo falso ci può stare, ma non incide su quanto fatto fin qui dal Milan”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex della partita in scena stasera tra Milan e Verona, Massimo Donati, oggi allenatore.

E stasera, come la vede?

“È una partita complicata. Chiunque giochi contro il Verona deve aspettarsi una partita di sacrificio. La sconfitta del Milan potrebbe aver fatto suonare un campanello d’allarme”.

Che Verona è senza i pezzi pregiati Kumbulla, Amrabat e Rrhamani?

“L’idea di gioco è sempre la stessa. Corsa, pressione, qualche rischio dietro. È una squadra in salute e ha fiducia. Per il Milan non sarà facile”.

Scudetto: non se ne parla. Ma... il Milan c’è?

“Questo potrebbe essere un campionato diverso per varie vicissitudini legate anche al Covid. Il Milan può e deve crederci. La squadra è quadrata, sa ciò che vuole. Può davvero lottare per lo Scudetto”.