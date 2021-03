Donati su Ancelotti: "E' molto bravo nella gestione del gruppo. Al Milan..."

Intervistato dal portale tribalfootball.com, Massimo Donati, ex centrocampista rossonero, ha parlato così dei suoi anni al Milan e di Carlo Ancelotti: "Il mio periodo al Milan è diviso in due partita: la prima con Terim e la seconda con Ancelotti. Con il primo è stato positivo perché ha creduto molto in me e mi ha dato diverse occasioni di mettermi in mostra. Ancelotti si è invece affidato a giocatori più esperti perché il periodo non era dei migliori in termini di risultati e quindi ha preferito andare sul sicuro. Ho comunque un ottimo ricordo di Ancelotti come allenatore perché era ed è davvero bravo nella gestione del gruppo. Credo che da allora non sia cambiato molto e il modo di allenarsi si basa soprattutto sull'aspetto dell'empatia. Il fatto che sia tornato a lavorare in Inghilterra non mi sorprende affatto perché lì si vive il calcio in modo diverso, per certi versi migliore".