MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria del Milan in casa del Cagliari, l'ex rossonero Massimo Donati ha dichiarato su Giroud: "Giroud non è un attaccante che deve segnare per forza e che cerca sempre il gol. Lui è bravo anche a sacrificarsi, ad aiutare la squadra e a fornire anche gli assist per i compagni di squadra, come è successo con Bennacer".