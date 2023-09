Donnarumma: "Contro il Milan sarà durissima, le critiche danno fastidio ma servono"

Intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, Gigio Donnarumma commenta così la sfida di Champions League contro il Milan, in programma il 25 ottobre al Parco dei Principi: "Il Milan è forte, sta facendo bene e per noi sarà una partita difficile. Emozione? Certo, ho passato momenti importanti a Milano. Le critiche fanno male ma sono un motivo di crescita per me, fanno parte del gioco".