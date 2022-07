Donnarumma: "Ibrahimovic mi ha aiutato tantissimo al Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gianluigi Donnarumma ha rilasciato un'intervista al media Carré. Ecco alcuni passaggi dell'intervento.

Sull'Europeo e le prime sensazioni:

"Non è che non abbia capito che avevamo vinto. Ma in quell'istante ti passa di tutto ed è incredibile. Dopo te ne rendi conto. È stata un'emozione indescrivibile che porterò sempre con me".

L'idolo d'infanzia?

"È sempre stato Buffon. È stato ed è il più forte di tutti, è italiano ed è il mio idolo. Io l'ho sentito tante volte in questo Europeo e mi ha dato tantissimi consigli anche su Parigi. E lo ringrazio per avermi dato consigli anche quando era in nazionale con me".

Sul PSG

"Ora sono al Paris e sono emozionatissimo di essere qua, sono molto contento e come tutta la squadra voglio vincere tutto".

Il più pazzo tra Ibrahimovic e Verratti?

"Ibra è molto pazzo. È una parola grossa, perché lui è un bravissimo ragazzo con una mentalità incredibile, che ti fa crescere tanto, così come Verratti. Però Zlatan diciamo che al Milan mi ha aiutato tantissimo".