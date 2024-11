Donnarumma non se la sta passando bene. Ieri contro il Bayern Luis Enrique gli ha preferito Sazonov: il motivo

La scelta di schierare Matvey Safonov titolare al posto di Gigi Donnarumma ha fatto cadere un po' di tifosi e appassionati di calcio e di PSG dalle poltrone, tenendo conto la partita cruciale e determinante in ottica classifica di Champions League contro il Bayern Monaco. Eppure Luis Enrique, tecnico dei parigini, non ha arretrato di un centimetro circa la sua decisione di lasciare in panchina l'estremo difensore della Nazionale italiana per un impegno del genere.

Intervenuto ai microfoni di Canal+ prima della sfida contro il Bayern Monaco, Luis Enrique ha spiegato così la decisione: "Faccio la mia formazione in base a ciò che vedo in campo, a ciò che è meglio per la squadra e a quello che farà l’avversario. È evidente che il Bayern è una squadra che ci somiglia molto, con una pressione molto alta, quindi avremo bisogno del nostro portiere per uscire da questa pressione".

Peccato che la scelta abbia tutt'altro che ripagato le attese di Luis Enrique, che si è ritrovato a dover gestire le critiche piovute addosso a Safonov per il disastroso intervenuto in uscita alta dal corner da cui è nato il gol di Kim: "La responsabilità è globale, è di tutta la squadra, per le cose buone o cattive. Non dobbiamo cercare qualcuno da incolpare. Non possiamo cercare eroi o colpevoli".