Donnarumma perde le staffe: Mikautadze segna e lo sbeffeggia, il portiere reagisce

Insidiato da un Safonov in crescita, Gianluigi Donnarumma sta vivendo un periodo difficile a Parigi, qualcosa che non gli succedeva dal suo arrivo, quando dovette contendersi il posto da titolare con Keylor Navas. Sono 15 le partite stagionali disputate dal portiere azzurro, che ha subito 15 reti e mantenuto la porta inviolata in sole quattro occasioni.

Non ci è riuscito domenica, quando il Paris Saint-Germain ha sconfitto 3-1 il Lione nel match della 15esima giornata di Ligue 1. Al 40' del primo tempo, sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa, Georges Mikautadze ha ridato speranza agli ospiti segnando la rete del provvisorio 2-1. Una rete che ha mandato su tutte le furie l'ex giocatore del Milan, che ha ritenuto irrispettoso l'atteggiamento del georgiano: Mikautadze ha infatti segnato con un colpo sotto e poi ha riso in faccia a Donnarumma, che lo ha affrontato a muso duro, prima con un "laccio" al collo e poi quasi testa contro testa. L'intervento dell'arbitro e degli altri giocatori ha evitato il peggio, poi i due si sono chiariti e abbracciati. Un episodio che racconta il nervosismo del classe '99, non più intoccabile per Luis Enrique e i tifosi.